МИД России предостерег Трампа от угроз в адрес Ирана

МИД России отреагировал на сегодняшнее заявление Дональда Трампа по Ирану. Комментарий внешнеполитического ведомства появился на его сайте.

В официальном сообщении, размещенном МИД, говорится о том, что использование угрожающей риторики в международных отношениях недопустимо. Кроме того, отмечается, что Россия остается приверженной соглашению по иранскому атому и призывает другие государства последовать ее примеру.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил выходом США из ядерной сделки с Ираном. По словам главы Белого дома, он может объявить об этом решении «в любой момент».