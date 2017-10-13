В ПАСЕ назвали «фантазией» требование Киева подать в суд на Россию

В ПАСЕ опровергли информацию о том, что делегация Украины потребовала от генсека Совета Европы подать в суд на Российскую Федерацию.

Ранее в пятницу о предъявлении этого требования сообщил руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, Россия должна ответить за то, что с некоторых пор перестала платить членские взносы.

Данное высказывание РИА Новости прокомментировал Тини Кокс, возглавляющий в ПАСЕ группу объединенных европейских левых. Кокс отметил, что такого заявления Арьев в ассамблее не делал. Собеседник агентства предположил, что представитель Киева либо ошибся, либо стал жертвой своей «живой фантазии».