Земан отказался приносить извинения за слова о потерянном для Киева Крыме

Милош Земан не будет извиняться за свое заявление о Крыме. Об этом президент Чехии сообщил журналистам.

В разговоре с корреспондентом Prague Daily Monitor Земан отметил, что не собирается приносить извинения за слова, которые стали выражением его личного мнения. Политик добавил, что не может представить себе ситуацию, при которой российские власти откажутся от Крыма.

Напомним, чешский лидер, выступая в ПАСЕ, назвал потерю полуострова Украиной завершенным делом. Кроме того, Милош Земан предложил России выплатить Киеву компенсацию за данную территорию.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, как заявление Земана прокомментировали в Кремле.