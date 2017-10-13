Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на нормализацию российско-украинских отношений. На вопрос, насколько Кремлю важно признание присоединения Крыма Украиной, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия надеется на соответствующие действия украинских властей.

По словам Пескова, у России есть надежда, что со временем это признание наступит, - передает RT. "Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова", — подчеркнул он.

"Мы надеемся на то, что между Россией и Украиной будет возможна нормализация отношений", — сказал Песков.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.