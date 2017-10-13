Кремль анонсировал «очень важное» выступление Путина

Владимир Путин намерен выступить на следующей неделе с «очень важной» речью. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент России примет участие в заседании Валдайского клуба. В настоящее время Путин готовит свое выступление на этом мероприятии, цитирует Пескова газета «Ведомости».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Очередная его сессия состоится 20 октября в Сочи.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Владимир Путин скорректировал порядок приема на государственную службу. Изменения коснулись кандидатов на руководящие посты в госструктурах и органах власти.