Госдума отложила визит депутатов в США из-за снятия флагов
12 октября 2017, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации депутатов нижней палаты парламента в США в связи с тем, что на российских диппредставительствах в Штатах были сняты российские флаги.
Планировался визит представителей депутатской группы по связям с парламентом США, - сообщает РИА Новости.
Решение Госдумы будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующих разъяснений и извинений с американской стороны.
Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США.
В Госдепартаменте не объяснили, чем вызван такой шаг.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подтвердил, что поездка депутатов в США отменяется на неопределенный срок в связи с последними событиями, спикер ГД Вячеслав Володин ехать не должен был.
Снятие флагов со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.