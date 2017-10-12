Госдума отложила визит депутатов в США из-за снятия флагов

Совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации депутатов нижней палаты парламента в США в связи с тем, что на российских диппредставительствах в Штатах были сняты российские флаги.

Планировался визит представителей депутатской группы по связям с парламентом США, - сообщает РИА Новости.

Решение Госдумы будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующих разъяснений и извинений с американской стороны.

Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США.

В Госдепартаменте не объяснили, чем вызван такой шаг.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подтвердил, что поездка депутатов в США отменяется на неопределенный срок в связи с последними событиями, спикер ГД Вячеслав Володин ехать не должен был.

Снятие флагов со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.