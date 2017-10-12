Путин может до конца года посетить Иран

В четверг, 12 октября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Иран.

Данную информацию сегодня предоставил помощник главы государства Юрий Ушаков. Уточняется также, что в рамках возможной поездки Владимира Путина может пройти трехсторонняя встреча между главами РФ, Ирана и Азербайджана, отмечает РИА "Новости".

Ушаков подчеркнул, что визит президента России в государство может состояться до конца текущего года.