Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

Рекс Тиллерсон всерьез обеспокоен тем, что работников посольства Соединенных Штатов и граждан страны задержали в Анкаре. Свои опасения он в ходе телефонного разговора выразил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

Тиллерсон призвал турецкую сторону предоставить доказательства обвинений, которые им предъявлены.

В течение последних дней в Турции задержали нескольких американцев, в том числе сотрудников дипмиссии. Как отмечалось, их подозревают в связях с FETO, организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Представители Госдепартамента распространили обращение по результатам переговоров Рекса Тиллерсона с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, которое касается дипломатического кризиса между странами.

В заявлении ведомства говорится, что Анкаре необходимо "соблюдать транспарентность в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции".

Ранее сообщалось, что Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз гражданам Соединенных Штатов. Это стало зеркальным ответом Анкары на аналогичные действия Вашингтона.