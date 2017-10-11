Провокации США наподобие выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН не останутся без наказания со стороны Пхеньяна, народ и армия КНДР требуют от руководства страны расплатиться с Вашингтоном за это.

Об этом заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо в беседе с ТАСС. По словам министра, лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что северокорейские войска, обладающие "никому еще неведомой, неисчерпаемой силой, не оставят безнаказанной Америку, государство-агрессора". По его словам, расплата за подобные высказывания будет не на словах.

Народ выступает за то, чтобы нанести по США "огненный град" за их агрессию. Министр добавил, что Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове.

Армия США должна быть готова к вероятному военному решению ситуации вокруг КНДР, заявил ранее Джеймс Мэттис. Он отметил, что сейчас в мире сложилась крайне непростая международная обстановка, а Северная Корея продолжает провоцировать.

Ядерная угроза со стороны Ким Чен Ына реальна, и Северная Корея обладает солидным потенциалам, чтобы ответить врагам "огнем на огонь". Так считает известный военный эксперт Виктор Есин.