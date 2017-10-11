МИД считает угрозой для России американские установки на базе ПРО в Румынии

Размещение США своих пусковых установок на базе ПРО в Румынии нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности и угрожает безопасности РФ, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Размещать такие пусковые установки можно только на кораблях, сказал Борисенко в интервью РИА Новости. Он также отметил, что американские установки могут запускать как перехватчики, так и ударные крылатые ракеты типа «Томагавк». Он рассказал, что Соединенные Штаты "буквально окружают нашу территорию объектами противоракетной обороны".