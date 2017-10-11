На пост вице-спикера Госдумы утвердили Ольгу Тимофееву

В среду, 11 октября, Ольгу Тимофееву утвердили на пост вице-спикера Госдумы.

Депутаты в рамках заседания поддержали ее кандидатуру и заявили, что политик отличается ответственным отношением к делу. Согласно последней информации, во время работы в Народном фронте Тимофеева занимала активную позицию по ключевым вопросом и жестко отстаивала интересы граждан, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Владимира Васильева, который являлся вице-спикером Госдумы и председателем думской фракции "Единой России". Его место и заняла Ольга Тимофеева.