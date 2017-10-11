В отставку ушло правительство Ивановской области

В среду, 11 октября, стало известно, что правительство Ивановской области ушло в отставку.

Это случилось после освобождения президентом России Владимиром Путиным губернатора Павла Конькова от должности. Уточняется, что при истечении срока полномочий главы Ивановской области или досрочном прекращении полномочий губернатора областное правительство также уходит в отставку.

Как отмечает РИА "Новости", новый состав правительства будет объявлен в течение месяца временно исполняющим обязанности губернатора, которым стал замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.