Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов от "Единой России"
11 октября 2017, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов от "Единой России".
Владимир Васильев и Михаил Исаев, согласно последней информации, получили новые назначения. Сегодня в рамках пленарного заседания Исаев объявил об уходе по собственному желанию. Как уточняет издание "Известия", в минувший понедельник политика назначили врио главы Саратова, так как бывший градоначальник Валерий Сараев был отправлен в отставку после нарушений на выборах.
Что касается Владимира Васильева, то он занял должность врио главы Дагестана, сменив Рамазана Абдулатипова.