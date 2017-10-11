Сегодня стало известно, что Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов от "Единой России".

Владимир Васильев и Михаил Исаев, согласно последней информации, получили новые назначения. Сегодня в рамках пленарного заседания Исаев объявил об уходе по собственному желанию. Как уточняет издание "Известия", в минувший понедельник политика назначили врио главы Саратова, так как бывший градоначальник Валерий Сараев был отправлен в отставку после нарушений на выборах.

Что касается Владимира Васильева, то он занял должность врио главы Дагестана, сменив Рамазана Абдулатипова.