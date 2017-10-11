Жириновский хочет помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский готов помериться коэффициентом своего интеллекта с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Жириновский подчеркнул, что ученым действительно следует провести сравнительное исследование коэффициентов интеллекта (IQ). Политик рекомендует проанализировать все выступления участников "соревнования", затронутые темы, а также словарный запас, передает ТАСС.

Глава ЛДПР убежден, что даже самые видные политические деятели США не смогли получить знания, которыми обладают политики из РФ.