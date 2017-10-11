В МИД России высказались о возможности введения санкций в отношении Ирана

В МИД России прокомментировали последствия, которые может иметь возможный выход США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Данное действие может поставить под вопрос реализацию данного проекта. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко подчеркнул, что Тегеран получит полное право перестать выполнять договоренности, если Вашингтон вновь введет против страны санкции, передает РИА "Новости".

По словам дипломата, российская сторона выступает за то, чтобы вышеуказанное соглашение оставалось в силе и исполнялось всеми его сторонами.