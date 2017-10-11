Норвежские народные дипломаты собрались убедить Запад признать российский Крым

Посетившие Крым народные дипломаты из Норвегии собрались убедить Запад в том, что полуостров является частью Российской Федерации.

В российский регион приехала крупная норвежская делегация, в ее состав входят предприниматели и политики. Глава делегации Хендрик Вебер в разговоре с РИА Новости отметил, что на Западе Крым считают аннексированной территорий. По словам Вебера, он и его единомышленники хотят показать, что Крым – это часть России.

Полуостров вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума. Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко допустила силовой вариант возвращения Крыма под контроль Киева.