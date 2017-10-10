Бывший начальник Главного штаба РВСН оценил возможности КНДР ударить по США

Ядерная угроза со стороны Ким Чен Ына реальна, и Северная Корея обладает солидным потенциалам, чтобы ответить врагам "огнем на огонь". Так считает известный военный эксперт Виктор Есин.

Есин отметил, что уже в ближайшие годы у КНДР будет полная номенклатура ракет. Предположительно, у страны будет весь "набор": от оперативно-тактических до межконтинентальных. Как заявил Есин, выступая на 10-й конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы в Париже, "сейчас у Пхеньяна имеется от 20 до 30 боезарядов на основе оружейного плутония и высокообогащенного урана,а ежегодно они могут производить 7 единиц оружия. В 2018 году в Йонбене будет построена атомная электростанция с легководным реактором, и эти мощности позволят в год создавать по 10 боезарядов".

"4-5 лет потребуется КНДР для решения задачи нанесения удара по американским городам, что для США неприемлемо", - сказал он.

По словам Есина, КНДР за последние два года резко активизировала ядерную и ракетную программы, а США и Южная Корея подогревают ситуацию проведением учений по смене режима на севере, передает РИА Новости.