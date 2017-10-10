КНДР обвинили в краже секретных данных о военных операциях Южной Кореи и США

Хакеры из КНДР могли похитить большой объем секретных военных данных, среди которых новейший оперативный план ВС Южной Кореи и США. Об этом рассказал депутат южнокорейского парламента.

Всего были украдены 235 гигабайт информации. Среди украденных документов оказался и так называемый «Оперативный план 5015», разработанный Сеулом и Вашингтоном и подробно описывающий действия союзников по возможному устранению руководства КНДР.

Также у злоумышленников могли оказаться документы, касающиеся оперативного плана 3100, в котором описывается, как нужно реагировать на небольшие провокации со стороны северного соседа. Об этом рассказал депутат от Демократической партии Южной Кореи Ли Чоль Хи, передает агентство Yonhap.

Следствие установило, что взлом был осуществлен киберпреступниками из Северной Кореи, которые действовали из китайского города Шэньян, расположенного недалеко от границы.

Пхеньян отвергает любые обвинения со стороны Сеула.