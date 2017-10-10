Трамп предложил Тиллерсону помериться IQ

Дональд Трамп предложил сравнить его результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ) и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Так Трамп отреагировал на сообщения, что Тиллерсон назвал его идиотом.

В интервью журналу Forbes глава Белого дома заявил, что не верит в то, что Тиллерсон публично выругался в его адрес, о чем сообщали некоторые СМИ. Трамп считает эти новости фейковыми. "Но если он это сказал, то нам придется сравнивать IQ тесты. И я могу сказать, кто победит", — сказал Трамп в интервью Forbes.