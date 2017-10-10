Пресс-секретарь главы Южного Урала стал одним из лучших в своей профессии
10 октября 2017, 15:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин стал одним из лучших пресс-секретарей губернаторов по всей России.
Исследование вышло случайно. Корреспонденты сайта zampolit.com звонили по телефонам пресс-секретарей глав регионов с целью получить комментарий по поводу взлета и падения губернатора в российском рейтинге губернаторов номер 1 по версии пользователей Telegram. В итоге из 75 регионов дозвониться в 33 не удалось вообще.
Дмитрий Федечкин получит оценку «отлично» за оперативность и профессионализм. По данным исследования, это профессионал, на которого стоит равняться.
Фото: Андрей ТКАЧЕНКО