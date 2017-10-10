Руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин стал одним из лучших пресс-секретарей губернаторов по всей России.

Исследование вышло случайно. Корреспонденты сайта zampolit.com звонили по телефонам пресс-секретарей глав регионов с целью получить комментарий по поводу взлета и падения губернатора в российском рейтинге губернаторов номер 1 по версии пользователей Telegram. В итоге из 75 регионов дозвониться в 33 не удалось вообще.

Дмитрий Федечкин получит оценку «отлично» за оперативность и профессионализм. По данным исследования, это профессионал, на которого стоит равняться.

Фото: Андрей ТКАЧЕНКО