Врио губернатора Ивановской области назначен Станислав Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин 10 октября назначил Станислава Воскресенского временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области. Глава российского государства уволил губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Коньков ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона.

Станислав Воскресенский назначен врио губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.

Путин начал менять губернаторов на прошлой неделе и отставки и назначения новых глав регионов продолжились на этой неделе. 9 октября президент Российской Федерации принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова

Уволен глава Приморья Владимир Миклушевский.