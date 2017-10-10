Захарова пошутила про «представителя» Украины на заседании совета глав МИД СНГ

Мария Захарова пошутила о том, что знамя Украины стало «самым конструктивным представителем» страны на состоявшемся сегодня в Сочи заседании совета глав МИД СНГ.

Таким комментарием официальный представитель российского министерства иностранных дел сопроводила размещенную ею в Facebook фотографию, сделанную на мероприятии. На снимке изображены участники заседания, стоящие рядом с флагами своих государств. Возле украинского знамени никого нет.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Мария Захарова высмеяла попытки украинской стороны привлечь к уголовной ответственности министра обороны РФ Сергея Шойгу.