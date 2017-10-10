Президент Чехии планирует посетить Екатеринбург

Президент Чешской Республики Милош Земан планирует посетить уральскую столицу во второй половине ноября, сообщает департамент информполитики губернатора.

Свое решение он подтвердил на встрече с российской делегацией в ходе машиностроительной выставки MSV в Чехии.

«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание», – заявил президент.