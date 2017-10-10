Лидер свердловских справедливороссов стал и.о. губернатора Омской области

Глава свердловского отделения СР, депутат Госдумы РФ Александр Бурков назначен и.о. губернатора Омской области, сообщает пресс-служба президента России.

Накануне, 9 октября, Владимир Путин принял отставку омского губернатора Виктора Назарова после чего лично сообщил Буркову о его новом назначении.

Александр Бурков является одним из старейших действующих политиков Свердловской области. Так, в 1999 году он составил конкуренцию Эдуарду Росселю на губернаторских выборах. После этого он принимал участие в выборных кампаниях различных уровней, в Госдуме работает с 2007 года.