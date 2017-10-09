В КНДР заявили, что ЦРУ готовило покушение на Ким Чен Ына
9 октября 2017, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Северокорейские СМИ сообщили о покушении на Ким Чен Ына, которое готовили разведслужбы США и Южной Кореи в мае. Убить лидера КНДР собирались химическим и биологическим оружием.
В мае в КНДР «была обнаружена и захвачена группа гнусных террористов», сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Как отметили в агентстве, злоумышленники действовали по приказу американского ЦРУ и южнокорейской разведслужбы. "Это демонстрирует истинную природу США", — подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Армия США должна быть готова к вероятному военному решению ситуации вокруг КНДР, заявил Джеймс Мэттис, сообщалось ранее. Он отметил, что сейчас в мире сложилась крайне непростая международная обстановка, а Северная Корея продолжает провоцировать.