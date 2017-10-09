Опубликовано видео, снятое сразу после захвата террористами двух россиян

Появилась запись захвата в плен двух россиян. Ролик распространил Telegram-канал Directorate 4, который отслеживает деятельность террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство".

На видео показан Роман Заболотный, он пытается по-русски говорить с одним из боевиков. Второй задержанный боевиками — Георгий Цуркану — в это время молчит.

Как сообщалось ранее, связанное с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" информагентство Amaq опубликовало видеозапись, как утверждается, с двумя захваченными в плен россиянами.

Григорий Цуркану, которого "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) показало на видеозаписи как пленника группировки, находился в Сирии в качестве сотрудника частной военной компании.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что террористы запрещенного "Исламского государства" убили россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану из-за отказа выполнить требования боевиков.