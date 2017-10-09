Россия может отказаться признавать решения ЕСПЧ

РФ откажется признавать легитимность решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если не получит возможности вернуться в ПАСЕ и участвовать в избрании судей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ. "И они [ПАСЕ] уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут для нас легитимными", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что на должность председателя ПАСЕ претендуют Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва). Ранее Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту после его поездки в Сирию с депутатами Госдумы.