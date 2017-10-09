Аксенов убежден, что антироссийский курс Украины ждет крах

В понедельник, 9 октября, глава Республики Крым Сергей Аксенов высказался об антироссийском курсе украинских властей.

По мнению политика, действия официального Киева в этой сфере завершатся "банкротством". Во время круглого стола на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом" Аксенов подчеркнул, что "националистическая Украина" обречена и будет в скором времени поражена, передает ТАСС. Он также добавил, что на полуострове всегда было национальное многообразие.

Отмечается, что в мероприятии сегодня приняли участие представители украинских диаспор не только России, но также провозглашенных ДНР и ЛНР, Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Италии и даже самой Украины.