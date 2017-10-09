Климкин призвал Азербайджан и Молдавию объединиться против России

Страны, входящие в состав организации ГУАМ, должны объединить свои усилия для совместного противостояния Москве. С таким призывом, находясь в Тбилиси, выступил глава украинского МИД.

Заявление Павла Климкина процитировал сайт «Эхо Кавказа». Из слов дипломата следует, что Россия якобы угрожает территориальной целостности бывших советских республик. Климкин считает, что этим государствам необходимо сообща дать отпор РФ.

ГУАМ – созданный в 1997 году региональный блок, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Российские СМИ неоднократно называли ГУАМ «организацией оранжевых наций», за спиной которой стоят Соединенные Штаты.