Новый американский посол выучил русскую фразу «дорогу осилит идущий»

Посольство Соединенных Штатов в России разместило на своей странице в Twitter видеоприветствие Джона Хантсмана, в котором он продемонстрировал свое знание русского языка.

Новый американский посол, обращаясь к жителям РФ, отметил, что в настоящее время отношения между Россией и США находятся на низкой точке. Хантсман заявил, что он готов работать вместе с российским руководством над исправлением ситуации. В конце ролика дипломат признался, что очень рад своему приезду в Москву, и произнес по-русски фразу «дорогу осилит идущий».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Джон Хантсман назвал главную цель своей работы в России.