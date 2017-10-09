Президент Франции может посетить Санкт-Петербург
9 октября 2017, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Французский лидер Эммануэль Макрон может в будущем году посетить Санкт-Петербург.
Президент Франции, согласно некоторым данным, может стать ключевым зарубежным гостем на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице с 24 по 26 мая 2018 года, пишет в понедельник, 9 октября, издание "Коммерсантъ".
Эксперты полагают, что приезд Эммануэля Макрона даст возможность смягчить отношения Российской Федерации и Европейского союза перед продлением санкций в следующем году.