Руководитель фракции "Справедливой России" в Законодательном собрании Андрей Жуковский сравнил политических оппонентов своей партии с героями мультфильма "Маугли".

"Смотрел с детьми старый советский мультфильм "Маугли", метафорично. Про жизнь вольных зверей , про тех, с кем мы "одной крови", про нападение стаи рыжих собак, которая все сметала на своём пути. Упустили мы момент, в нашем городе эта стая уже давно, больше 20 лет, пьёт соки города, жиреет от безнаказанности и вседозволенности. А фамилии? Фамилии их слишком известны, чтобы называть здесь всуе ))) В следующем году мы поменяем ситуацию", - написал он в Facebook.

Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге пройдут выборы в Гордуму. СР уже заявила, что предвыборную кампанию они будут строить на критике администрации города. Таким образом, с "рыжими собаками" Жуковский, по всей видимости сравнил именно городских чиновников.