На Кубу направлена гуманитарная помощь из РФ
8 октября 2017, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Из Новороссийска на Кубу направлена гуманитарная помощь.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что в первой партии будут доставлены семнадцать контейнеров, общий вес которых составит около 280 тонн. Как отмечает сегодня ТАСС, в гуманитарном грузе находятся продукты питания, а также строительные материалы.
В ведомстве подчеркнули, что РФ всегда оперативно реагировала на ЧС, возникающие на территории Кубы, и направляла туда необходимые товары.