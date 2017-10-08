На Кубу направлена гуманитарная помощь из РФ

Из Новороссийска на Кубу направлена гуманитарная помощь.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что в первой партии будут доставлены семнадцать контейнеров, общий вес которых составит около 280 тонн. Как отмечает сегодня ТАСС, в гуманитарном грузе находятся продукты питания, а также строительные материалы.

В ведомстве подчеркнули, что РФ всегда оперативно реагировала на ЧС, возникающие на территории Кубы, и направляла туда необходимые товары.