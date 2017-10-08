Пушков заявил о конце американского диктата в отношении союзников США

Озвученные руководством Саудовской Аравии планы по развитию отношений с Россией свидетельствуют о том, что союзники Вашингтона перестали подчиняться его воле. Об этом заявил Алексей Пушков.

Член Совета Федерации оставил в своем Twitter запись, в которой назвал желание Эр-Рияда сотрудничать с Москвой «важным знаком». По мнению Пушкова, данное намерение свидетельствует о том, что американский диктат в отношении государств-союзников больше не работает.

Напомним, ранее на этой неделе в Москве впервые побывал саудовский король. По данным СМИ, стороны договорились о заключении контракта на поставку Эр-Рияду российских комплексов С-400. Сегодня стало известно о том, что в Саудовской Аравии пройдет Неделя российской культуры.