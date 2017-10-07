Выдворение журналиста с Украины напоминает «охоту на ведьм», считает Захарова

Задержание в Киеве и выдворение с территории Украины корреспондента НТВ Вячеслава Немышева напоминает «охоту на ведьм». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, 4 октября стало известно о задержании в Киеве корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. Он снимал репортаж, во время которого разрезал столовым ножом знаменитый «Киевский» торт.

В интервью Ираде Зейналовой официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что все получилось как-то недипломатично. «Немножко напоминает средневековую охоту на ведьм… Забрали с улицы просто по звонку и по требованию какого-то гражданина, которому он не понравился», — отметила Захарова.

Ранее в сообщении СБУ говорилось о том, что было принято решение о принудительном возвращении Вячеслава Немышева на родину. Согласно версии ведомства, журналист занимался на Украине пропагандистской деятельностью.