Владимир Васильев назвал свою национальность преимуществом

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что у него есть преимущество на новой должности в виде его национальности. Об этом он сказал во время выступления в региональном парламенте.

Его речь показали в эфире телеканала "Россия 24".

"У меня есть преимущество, что я… ни в коей степени не вхожу ни в какие национальности Дагестана", — отметил Васильев. Он сообщил, что у него отец — казах, а мать — русская. "Мы с вами в этом национальном моменте имеем огромный ресурс в моем понимании, если мы аккуратно, не обижая, уважая, чтя традиции, будем выбирать не по национальной квоте, а по таланту, по способностям", — заявил Васильев. Он отметил, что это не он пришёл в Дагестан, а пришла остальная Россия.

Дагестан — регион, который можно назвать абсолютным рекордсменом: в республике проживают около сотни разных этносов.

Ранее сообщалось, что врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Все члены правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что собирается делать после отставки. Напомним, на днях было названо имя его преемника, им стал Владимир Васильев. Но на пенсию Рамазан Абдулатипов не собирается.