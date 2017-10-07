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СБУ обвинила ЧВК «Вагнер» в участии в боевых действиях в Донбассе

7 октября 2017, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

СБУ обвинила ЧВК «Вагнер» в участии в боевых действиях в Донбассе

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что украинские спецслужбы установила участие Частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в конфликтах в Донбассе с 2014 года и позднее в Сирии.

По его словам, члены "Вагнера", которых на Донбассе СБУ насчитало около 5 тысяч человек, могут быть причастны к крушению украинского самолета ИЛ-76, а также боям у Луганского аэропорта и Дебальцево.

"Собрана доказательная база" деятельности в Донбассе и Сирии "группы Вагнера" под руководством Дмитрия Уткина, рассказал Грицак на брифинге в Киеве. "Украина считает членов ЧВК "Вагнер" бойцами вооруженных сил России", - отметил Грицак. Он сообщил, что в СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" Д.Уткину, передает "Интерфакс".

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В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, кадры с места трагедии

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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в центре Лондона

Автомобиль протаранил толпу пешеходов в центре Лондона

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Многотысячные митинги за единство проходят в Испании

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Скончался старший брат президента Таджикистана

Скончался старший брат президента Таджикистана

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В Одинцово рухнула стена здания, есть пострадавшие

В Одинцово рухнула стена здания, есть пострадавшие

Два человека пострадали во время обрушения стены здания в подмосковном Одинцове на ул. Верхняя Пролетарская. Инцидент произошел во время ремонта пекарни. Пострадавшие госпитализированы.

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Жители и гости столицы Грузии празднуют сегодня "Тбилисоба"

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