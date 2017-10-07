Путин обсудил с членами Совбеза успехи российской армии в Сирии

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета Безопасности России. В ходе мероприятия они обсудили ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивной динамике развития ситуации после эффективных действий ВКС РФ в поддержку наступательной операции сирийской армии.

Также на совещании поднималис ьвопросы подготовки саммитов СНГ и ЕврАзЭС, текущей социально-экономической повестки дня, передает ТАСС.

На заседании присутствовали: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель кремлёвской администрации Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы МВД, МИД, МО, ФСБ и СВР.

Как сообщил Дмитрий Песков, члены Совбеза тепло поздравили Владимира Путина с днем рождения.