Кадыров рассказал о «сыновней почтительности» перед Путиным

Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале поздравление в адрес президента России.

Глава Чечни отметил, что всегда относился к Владимиру Путину с «сыновней почтительностью». По словам Кадырова, российский лидер является «человеком с высокой и мужественной душой». Также в поздравлении чеченского руководителя говорится, что Путин «покорил сердца людей по всему миру».

Президент РФ сегодня отмечает 65-летие. Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что с юбилеем Владимира Путина поздравил Александр Лукашенко. В Берлине в день рождения российского президента появилось граффити с его изображением.