Лукашенко поздравил Путина с юбилеем

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении пресс-службы говорится, что Лукашенко отметил вклад своего российского коллеги в развитие отношений между РФ и Белоруссией. По словам белорусского лидера, в настоящее время достижения союзного строительства очевидны.

Накануне в Кремле рассказали о том, чем будет заниматься президент России в свой день рождения. По словам его пресс-секретаря, Путин посвятит субботу работе.

Также в пятницу стало известно, что британский бренд Matchless представил кожаную куртку, вдохновленную образом российского лидера.