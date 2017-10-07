Лукашенко поздравил Путина с юбилеем
7 октября 2017, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
В сообщении пресс-службы говорится, что Лукашенко отметил вклад своего российского коллеги в развитие отношений между РФ и Белоруссией. По словам белорусского лидера, в настоящее время достижения союзного строительства очевидны.
Накануне в Кремле рассказали о том, чем будет заниматься президент России в свой день рождения. По словам его пресс-секретаря, Путин посвятит субботу работе.
Также в пятницу стало известно, что британский бренд Matchless представил кожаную куртку, вдохновленную образом российского лидера.