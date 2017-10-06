КНДР планирует испытать ракету с достаточной для достижения США дальностью

В Пхеньяне собираются провести испытания ракеты, которая может достичь западного побережья США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) по итогам визита в столицу КНДР.

Делегации показывали математические расчеты, которые, как считают в Пхеньяне, говорят о том, что ракета сможет достать западное побережье Соединенных Штатов. Морозов добавил, что северокорейские политики рассказали российским депутатам о наличии у КНДР технологий вхождения боеголовки в атмосферу и управления ей. В ближайшее время Северная Корея намерена осуществить еще один запуск ракеты - уже большой дальности. Политик отметил достаточно воинственный настрой КНДР.

Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР 2-6 октября посетила столицу Северной Кореи Пхеньян, где была принята на высоком уровне.

Ранее Владимир Путин заявил, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", что в 2001 году по пути в Японию он встречался с Ким Чен Иром, который ещё тогда сказал, что у Северной Кореи есть атомная бомба.

КНДР обратилась к Южной Корее с призывом выйти из оборонного союза с США, прекратив провокации против Пхеньяна. По мнению Северной Кореи, договор дает США основания в любой момент начать агрессию против КНДР.