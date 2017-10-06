ФСБ оценило ущерб от телефонного терроризма в России

Ущерб от действий лиц, которые организовали в сентябре массовые звонки о якобы минировании различных объектов в РФ, только за первые дни превысил более 300 млн рублей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Бортников заявил о необходимости провести анализ действующего законодательства об ответственности за ложные сообщения о минировании. По словам главы ФСБ, соответствующая работа будет проведена с законодателями и депутатами.

Ранее сообщалось, что ФСБ вышла на след "минеров", который раз "терроризирующих" российские города, заявил директор ведомства Александр Бортников. На данный момент удалось выяснить, что "террористами", сообщавшими массово о заложенных бомбах, являются четверо россиян, живущих за рубежом. При этом у них есть пособники в России.