Кремль не исключил симметричный ответ на притеснения российских СМИ в США

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает ответных мер на условиях взаимности в случае дальнейшего продолжения притеснений российских СМИ в Соединенных Штатах.

Песков напомнил, что ряд российских СМИ подвергается "беспрецедентному давлению", которое "существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в США".

Спикер Кремля также ответил на вопрос о том, что ряд американских СМИ якобы могут быть объявлены нежелательными в России. По словам Пескова, администрация президента не располагает соответствующей информацией. По его словам, в России главным является свобода деятельности СМИ, в том числе и зарубежных, чье равенство с российскими закреплено законом.