Сенатор Эдуард Россель предложил альтернативу Храму-на-воде в Екатеринбурге

Сенатор Совфеда РФ Эдуард Россель выступил против строительства Храма-на-воде в Екатеринбурге и предложил вместо него построить памятник Екатерине Великой.



«Я это вообще не понимаю. Храм, может быть, и надо поставить, но мест полно, почему именно на воде? Это может занять большую площадь», - сказал Эдуард Россель.



Вместо храма сенатор предложил возвести памятник Екатерине I в небольшом заливе у ККТ «Космос». По его мнению, это может быть статуя с подсветкой, которую будет видно со всех концов города.