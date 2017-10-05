Вадим Потомский назначен заместителем полпреда президента РФ в ЦФО‍

Президент РФ Владимир Путин в четверг сменил губернатора Орловской области. Глава российского государства принял отставку Вадима Потомского и назначил его заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Врио губернатора Орловской области назначен депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. На посту орловского губернатора коммуниста сменил коммунист.

Вадим Потомский после отставки оставил жителям Орловской области на память о себе ряд инвестиционных проектов, нетленные высказывания и памятник Ивану Грозному, который получил широкий общественный резонанс, - напоминает РИА Новости.

"Ну, я крупный человек, служил в спортивном клубе армии, мастер спорта по дзюдо. И по всем моим внешним данным и по тому, как я разговариваю и в случае необходимости отвечаю на любой поставленный вопрос, в том числе если кому-то нужно показать и свою физическую силу, я за ценой не постою, и со мной нужно разговаривать в тех рамках, которые я позволю", — ответил Потомский на вопрос зрителя ток-шоу Владимира Соловьева "Вы бандит?"