Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России

В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел страны.

Данная должность, согласно последней полученной информации, досталась Евгению Иванову. Указ президента о назначении нового заместителя министра уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что с 2013 года Иванов являлся директором Консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации.