Путин принял предложение короля Саудовской Аравии совершить визит в страну

В четверг, 5 октября, российский лидер Владимир Путин принял предложение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда совершить государственный визит в страну.

В рамках переговоров, которые состоялись сегодня между политиками, Аль Сауд пригласил Путина в королевство. Президент РФ поблагодарил монарха за это предложение, передает издание "Известия".

Глава России уточнил, что очень хорошо помнит свою предыдущую поездку в страну и подчеркнул, что непременно воспользуется приглашением короля.

Ранее сегодня Аль Сауд заявил, что его государство хочет укреплять отношения с Россией.