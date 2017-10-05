Канадский парламент проголосовал за аналог «закона Магнитского»
5 октября 2017, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Палата общин парламента Канады одобрила аналог «закона Магнитского». Данное решение было принято депутатами единогласно.
Как отмечает РИА Новости, первоначально планировалось, что канадские законодатели проголосуют за документ 2 октября, однако затем процедуру перенесли. Теперь правовой акт должен рассмотреть Сенат страны.
В конце 2012 года в Соединенных Штатах был принят «закон Магнитского», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России. Одобренный канадскими парламентариями документ во многом повторяет американский правовой акт.
Ранее «Аргументы недели» писали, что российский МИД анонсировал ответные меры на принятие Канадой данного закона.