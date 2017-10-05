Канадский парламент проголосовал за аналог «закона Магнитского»

Палата общин парламента Канады одобрила аналог «закона Магнитского». Данное решение было принято депутатами единогласно.

Как отмечает РИА Новости, первоначально планировалось, что канадские законодатели проголосуют за документ 2 октября, однако затем процедуру перенесли. Теперь правовой акт должен рассмотреть Сенат страны.

В конце 2012 года в Соединенных Штатах был принят «закон Магнитского», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России. Одобренный канадскими парламентариями документ во многом повторяет американский правовой акт.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский МИД анонсировал ответные меры на принятие Канадой данного закона.