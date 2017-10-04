Варшава призналась, что покупает уголь у Донбасса

В Польшу было ввезено 11 тысяч тонн угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подтвердил польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. Этого хватает, чтобы обеспечить один день работы одного блока ТЭС.

В документах указано, что уголь добыт в Российской Федерации, сообщает польское издание Biznes Alert. Так же в газете говорится, что некоторые из владельцев указанной компании сотрудничают с предпринимателями Донбасса.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, который как раз находится с визитом в Польше, назвал ситуацию некрасивой. Он напомнил, что самой Украине приходится покупать антрацит за океаном, в частности, в США и Африке, а тем временем Польша торгует с территорией, которую в Киеве считают оккупированной.