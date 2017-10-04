Родные попавшего в плен ИГ узнали его на видео

Григорий Цуркану, которого «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) показало на видеозаписи как пленника группировки, находился в Сирии в качестве сотрудника частной военной компании.

Это Business FM заявил брат пленного Роман Цуркану (в СМИ также называют фамилию «Сурканов» и «Цурканов»). Он не считает видео постановочным. Пленного также опознали отец и мать.

Григорий не раз бывал в Сирии, а в нынешней командировке находился с мая. Роман подтвердил, что брат ранее служил в ВДВ, сейчас не является военнослужащим Минобороны, но ездил воевать в Сирию и в Донбасс.

Сотрудники ФСБ потребовали от родителей одного из попавших в плен в Сирии россиян не поднимать шум. Об этом семья Григория Цуркану рассказала «Радио Свобода». Родственники пленного утверждают, что им звонили из ФСБ и заверяли, что их сына освободят. Его брат еще утром был готов лично встретиться с журналистами, но во второй половине дня перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее стало известно, что члены домодедовского отделения организации "Боевое братство" признали своего соратника – жителя Подмосковья Григория Цурканова, который снят на видео и якобы захвачен в плен террористами "Исламского государства" в Сирии.